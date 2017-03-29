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В Прикамье убийца закопал тело жертвы вместе с машиной

29 Марта 2017 13:11
В Пермском крае полицейскими раскрыто особо тяжкое преступление, совершённое два с половиной года назад.
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В Прикамье убийца закопал тело жертвы вместе с машиной
Убийство было совершено еще в ноябре 2014 года в Кунгуре. 31-летний житель села Плеханово Кунгурского района выехал на своём автомобиле и домой не вернулся. В результате работы следователей и сотрудников полиции удалось установить и задержать подозреваемого, причастного к исчезновению гражданина. Им оказался 33-летний местный житель.

Было установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт на почве совместного употребления спиртных напитков. В ходе возникшей ссоры подозреваемый ножом нанес смертельные ранения жителю села Плеханово. После чего подозреваемый с помощью экскаватора закопал тело вместе с автомобилем убитого.

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Следственным комитетом по факту убийства возбуждено уголовное дело. Проводятся дальнейшие мероприятия, направление на выяснение всех обстоятельств.
Метки: Убийство Закопал тело
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