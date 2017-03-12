В Прикамье из-за снега рухнула крыша еще одного дома

Установлено, что обрушение кровли произошло из-за нагрузки снежной массы. Погибших и пострадавших нет. Для всех пострадавших на базе школы поселка Скальный было организовано горячее питание, обеспечение водой и теплой одеждой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Фото: группа "ЧП ДТП Пермь" в социальной сети "ВКонтакте"