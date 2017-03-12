(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Прикамье из-за снега рухнула крыша еще одного дома

12 Марта 2017 11:41
10 марта в поселке Скальный Чусовского района Прикамья  произошло частичное обрушение крыши жилого дома.
59
В Прикамье из-за снега рухнула крыша еще одного дома
Установлено, что обрушение кровли произошло из-за нагрузки снежной массы. Погибших и пострадавших нет. Для всех пострадавших на базе школы поселка Скальный было организовано горячее питание, обеспечение водой и теплой одеждой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Пермскому краю.

Без имени-1.jpg


Напомним, что обрушение крыши под Чусовым стало вторым случаем за неделю в Пермском крае. Ранее, 8 марта, обрушение крыши произошло в поселке Углеуральский.


Фото: группа "ЧП ДТП Пермь" в социальной сети "ВКонтакте"
Метки: Обрушение Скальный
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
12 Марта