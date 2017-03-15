В Прикамье осуждён бывший сотрудник исправительной колонии

В 2015 и 2016 годах теперь уже бывший сотрудник Исправительной колонии № 38 ГУ ФСИН России по Пермскому краю получил от нескольких осуждённых деньги в общей сумме более 16 тысяч рублей за изготовление положительных характеристик, которые могли бы способствовать условно-досрочному освобождению заключенных.



Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).



Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор в отношении бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 38» ГУФСИН России по Пермскому краю.



Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 350 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда, - сообщает региональная прокуратура.

