В Прикамье осуждён бывший сотрудник исправительной колонии
15 Марта 2017 10:24
В Березниках суд вынес приговор в отношении бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными.
В 2015 и 2016 годах теперь уже бывший сотрудник Исправительной колонии № 38 ГУ ФСИН России по Пермскому краю получил от нескольких осуждённых деньги в общей сумме более 16 тысяч рублей за изготовление положительных характеристик, которые могли бы способствовать условно-досрочному освобождению заключенных.
Он признан виновным по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями), ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), ч. 3 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор в отношении бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 38» ГУФСИН России по Пермскому краю.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом 350 тыс. рублей. Осужденный взят под стражу в зале суда, - сообщает региональная прокуратура.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
10 Марта 2017
10 Марта 2017
08 Марта 2017
04 Марта 2017
02 Марта 2017
02 Марта 2017
25 Февраля 2017
24 Февраля 2017
21 Февраля 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦