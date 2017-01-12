В Прикамье нашли останки пропавшего три года назад мальчика
26 Января 16:56
Убийство 7-летнего Кирилла У. раскрыто. Подозреваемый - житель Краснокамска задержан в начале этого года в Оренбурге.
Как оказалось, на его счету может оказаться не только это преступление. Следователи Перми и Оренбурга объединили усилия, чтобы раскрыть преступления, совершенные в 2011 и 2013 годах.
Сергей САРАПУЛЬЦЕВ, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю:
- Был спланирован комплекс совместных и оперативно-розыскных мероприятий по работе с задержанным в Перми. Следователи допросили его и провели проверку показаний на месте.
По данным следствия, тело 7 летнего Кирилла У. было найдено на даче в Краснокамске у подозреваемого в теплице. Задержанный сам показал место преступления.
Сергей САРАПУЛЬЦЕВ, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю:
- В пригороде Краснокамска вчера ночью обнаружено прикопанное злоумышленником тело мальчика, которое извлечено из земли нашими следователями.
В следственном комитете отметили, мужчина ранее не привлекался к уголовной ответственности, жил в благополучной семье, 6 месяцев работал в правоохранительных органах. Поэтому, умело скрывал следы преступления.
Сергей САРАПУЛЬЦЕВ, заместитель руководителя следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю:
- Фактически подозреваемыми в указанных делах были все мужчины города Краснокамска и Краснокамского района и последовательно каждый подвергались изучению. К сожалению, он относится к типу таких людей, который не попадал сразу в поле зрение правоохранительных органов.
По словам сотрудников следственного комитета, есть основания подозревать его в аналогичных преступлениях, совершенных в других регионах страны.
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