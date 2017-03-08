В Прикамье мужчина получил 1.5 года за смерть жены и троих детей
08 Марта 2017 09:30
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
Ночью 30 августа 2016 года в одном из жилых домов Нытвы произошел пожар. Погибла женщина и трое детей (полутора, шести и восьми лет). В ходе следствия было установлено, что мужчина самостоятельно, не имея специального образования, за несколько лет до этого осуществил монтаж электропроводки с нарушением правил. По версии следствия, именно это стало причиной пожара.
41-летний житель Нытвенского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
04 Марта 2017
02 Марта 2017
25 Февраля 2017
24 Февраля 2017
21 Февраля 2017
05 Февраля 2017
03 Февраля 2017
03 Февраля 2017
02 Февраля 2017
Modal title
One fine bodyвЂ¦