В Прикамье мужчина получил 1.5 года за смерть жены и троих детей

Ночью 30 августа 2016 года в одном из жилых домов Нытвы произошел пожар. Погибла женщина и трое детей (полутора, шести и восьми лет). В ходе следствия было установлено, что мужчина самостоятельно, не имея специального образования, за несколько лет до этого осуществил монтаж электропроводки с нарушением правил. По версии следствия, именно это стало причиной пожара.



41-летний житель Нытвенского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).