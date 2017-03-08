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В Прикамье мужчина получил 1.5 года за смерть жены и троих детей

08 Марта 2017 09:30
Приговором суда виновному назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.
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В Прикамье мужчина получил 1.5 года за смерть жены и троих детей
Ночью 30 августа 2016 года в одном из жилых домов Нытвы произошел пожар. Погибла женщина и трое детей (полутора, шести и восьми лет). В ходе следствия было установлено, что мужчина самостоятельно, не имея специального образования, за несколько лет до этого осуществил монтаж электропроводки с нарушением правил. По версии следствия, именно это стало причиной пожара.

41-летний житель Нытвенского района признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Метки: Пожар Суд
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