(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Прикамье мужчина поджег магазин

02 Февраля 2017 16:06
Пытаясь скрыть следы преступления, нигде не работающий 44-летний мужчина уничтожил имущество продуктового магазина.
170
Проник через чердак, украл товар и 5000 рублей из кассы, а затем ещё и поджог картонные коробки в продуктовом магазине. Сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который в ноябре прошлого года, пытаясь скрыть следы преступления, устроил пожар в магазине села Бырма Кунгурского района.

В результате общий ущерб от возгорания и кражи превысил один миллион рублей. По факту поджога и тайного хищения возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. По каждой из статей ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Метки: Пожар Кунгурский район Полиция Кража
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
03 Февраля