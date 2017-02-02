В Прикамье мужчина поджег магазин
02 Февраля 2017 16:06
Пытаясь скрыть следы преступления, нигде не работающий 44-летний мужчина уничтожил имущество продуктового магазина.
Проник через чердак, украл товар и 5000 рублей из кассы, а затем ещё и поджог картонные коробки в продуктовом магазине. Сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который в ноябре прошлого года, пытаясь скрыть следы преступления, устроил пожар в магазине села Бырма Кунгурского района.
В результате общий ущерб от возгорания и кражи превысил один миллион рублей. По факту поджога и тайного хищения возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. По каждой из статей ему грозит до пяти лет лишения свободы.
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