В Прикамье мужчина поджег магазин

Проник через чердак, украл товар и 5000 рублей из кассы, а затем ещё и поджог картонные коробки в продуктовом магазине. Сотрудники полиции задержали 44-летнего мужчину, который в ноябре прошлого года, пытаясь скрыть следы преступления, устроил пожар в магазине села Бырма Кунгурского района.



В результате общий ущерб от возгорания и кражи превысил один миллион рублей. По факту поджога и тайного хищения возбуждено уголовное дело, мужчине предъявлено обвинение. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. По каждой из статей ему грозит до пяти лет лишения свободы.