В Прикамье лесоруб расстрелял своих коллег и покончил с собой

Как итог - сначала убийство, а затем и самоубийство. Всё произошло в 40 километрах от посёлка Валай Чердынского района.



Денис ПАЛЬЧИКОВ, корреспондент:



- По версии следствия среди мужчин возникла ссора на фоне личных неприязненных отношений. В ходе конфликта один из них достал огнестрельное оружие и тяжело ранил одного своего коллегу, а второго застрелил.



Раненый мужчина в тяжёлом состоянии был доставлен в Соликамскую больницу. Он получил серьёзное огнестрельное ранение. Потерял много крови. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.



Андрей ОЛИН, помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю:



- По данному факту в Чердынском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ, частью 3 ст. 30 и пунктом "а", части второй ст. 105 - покушение на убийство двух лиц.



На данный момент на месте преступления работает следственно-оперативная группа регионального Следственного комитета. Также проводятся все необходимые процессуальные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.