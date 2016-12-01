В Прикамье лесоруб расстрелял своих коллег и покончил с собой
12 Января 14:49
Ночью 11 января на лесной делянке в вагончике-теплушке трое рабочих распивали спиртное. В пьяном угаре эмоции взяли верх над приятельскими отношениями.
Как итог - сначала убийство, а затем и самоубийство. Всё произошло в 40 километрах от посёлка Валай Чердынского района.
Денис ПАЛЬЧИКОВ, корреспондент:
- По версии следствия среди мужчин возникла ссора на фоне личных неприязненных отношений. В ходе конфликта один из них достал огнестрельное оружие и тяжело ранил одного своего коллегу, а второго застрелил.
Раненый мужчина в тяжёлом состоянии был доставлен в Соликамскую больницу. Он получил серьёзное огнестрельное ранение. Потерял много крови. Сам стрелок покончил жизнь самоубийством.
Андрей ОЛИН, помощник руководителя СУ СК России по Пермскому краю:
- По данному факту в Чердынском межрайонном следственном отделе возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ, частью 3 ст. 30 и пунктом "а", части второй ст. 105 - покушение на убийство двух лиц.
На данный момент на месте преступления работает следственно-оперативная группа регионального Следственного комитета. Также проводятся все необходимые процессуальные действия направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.
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