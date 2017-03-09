В Пермском крае 6-летняя девочка задохнулась в сугробе

Ребенок во время игры рядом с домом не смог выбраться из сугроба.

6-летняя девочка играла рядом с частным домом в Юсьвенском районе. Через некоторое время родители, обеспокоенные длительным отсутствием ребенка, начали поиски и обнаружили тело девочки без признаков жизни.



По предварительным данным, девочка играла, делала ямы в снегу. В одну из них она упала головой вниз, но не смогла самостоятельно выбраться из рыхлого снега.



По факту смерти ребенка сотрудники следственного комитета проводят доследственную проверку.