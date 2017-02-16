В Перми задержан заместитель департамента земельных отношений
16 Февраля 2017 12:16
Накануне, 15 февраля, сотрудники УФБС и СУ СК России по Пермскому краю провели обыск в департаменте земельных отношений Перми.
В Мотовилихинском районе был задержан заместитель начальника департамента Павел Пахунов. В администрации города пояснили, что Пахунов уже отстранен от должности и муниципалитет оказывает содействие в расследовании уголовного дела.
В сообщении пресс-службы УФСБ по Пермскому краю говорится, что чиновника задержали в рамках возбужденного следователями следственного управления СК России по Пермскому краю уголовного дела по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере).
Мера пресечения Пахунову будет избрана в пятницу, 17 февраля 2017 года.
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