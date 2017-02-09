(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

В Перми продавец заплатит 30 тыс. рублей за продажу алкоголя подростку

09 Февраля 2017 13:51
Продавец не уточнила возраст и не попросила паспорт у подростка. Теперь её привлекли к ответственности.
52
В микрорайоне Молодежный зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Сейчас в отношении женщины, которая отпустила 15-летнему подростку спиртосодержащий коктейль, составлен протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф до 30-ти тысяч рублей. Если же продавец в ближайшие шесть месяцев ещё раз совершит аналогичный поступок, то наказание последует уже не административное, а уголовное. Санкция по данной статье предусматривает исправительные работы на срок до 1 года.
Метки: МВД Алкоголь Орджоникдизевский район
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
09 Февраля