В Перми продавец заплатит 30 тыс. рублей за продажу алкоголя подростку
09 Февраля 2017 13:51
Продавец не уточнила возраст и не попросила паспорт у подростка. Теперь её привлекли к ответственности.
В микрорайоне Молодежный зафиксирован факт продажи алкоголя несовершеннолетнему. Сейчас в отношении женщины, которая отпустила 15-летнему подростку спиртосодержащий коктейль, составлен протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф до 30-ти тысяч рублей. Если же продавец в ближайшие шесть месяцев ещё раз совершит аналогичный поступок, то наказание последует уже не административное, а уголовное. Санкция по данной статье предусматривает исправительные работы на срок до 1 года.
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