В Перми во время движения загорелся внедорожник

Сегодня, 3 апреля, около 13:50 в Свердловском районе Перми во время движения загорелся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо».

Внедорожник двигался по улице Краснофлотская и при повороте на Седова из-под капота повалил густой дым, женщина-водитель резко остановилась и в панике покинула салон дорогой иномарки. Самостоятельно потушить огонь ей не удалось. На место возгорания были вызваны пожарные.



Силами огнеборцев пожар был полностью ликвидирован в течение нескольких минут. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации никто не пострадал.