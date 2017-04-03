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В Перми во время движения загорелся внедорожник

03 Апреля 2017 15:02
Сегодня, 3 апреля, около 13:50 в Свердловском районе Перми во время движения загорелся автомобиль «Тойота Лэнд Крузер Прадо».
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В Перми во время движения загорелся внедорожник
Внедорожник двигался по улице Краснофлотская и при повороте на Седова из-под капота повалил густой дым, женщина-водитель резко остановилась и в панике покинула салон дорогой иномарки. Самостоятельно потушить огонь ей не удалось.  На место возгорания были вызваны пожарные.

Силами огнеборцев пожар был полностью ликвидирован в течение нескольких минут. Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. По предварительной информации никто не пострадал.
Метки: Лэнд Крузер пожар Седова
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