В Перми у ведущей телеканала "ВЕТТА" угнали автомобиль

Машина была припаркована на улице Осинская, дом № 2а, 3 подъезд. Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении автомобиля, просьба звонить по номеру 8-902-47-29-616, Юлия.



Пожалуйста, обратите внимание на машины во дворах, торговых центрах, парковках! Будем благодарны любой информации о месте нахождения машины. Вознаграждение за достоверную информацию гарантируется!