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В Перми у ведущей телеканала "ВЕТТА" угнали автомобиль

29 Марта 2017 19:17
29 марта был угнан автомобиль BMW Х6 белого цвета, 2008 года выпуска. Госномер Х721ХУ.
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В Перми у ведущей телеканала "ВЕТТА" угнали автомобиль
Машина была припаркована на улице Осинская, дом № 2а, 3 подъезд. Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении автомобиля, просьба звонить по номеру 8-902-47-29-616, Юлия.

Пожалуйста, обратите внимание на машины во дворах, торговых центрах, парковках! Будем благодарны любой информации о месте нахождения машины. Вознаграждение за достоверную информацию гарантируется!
Метки: Угон автомобиль
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