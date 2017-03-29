В Перми у ведущей телеканала "ВЕТТА" угнали автомобиль
29 Марта 2017 19:17
29 марта был угнан автомобиль BMW Х6 белого цвета, 2008 года выпуска. Госномер Х721ХУ.
Машина была припаркована на улице Осинская, дом № 2а, 3 подъезд. Всех, кто обладает хоть какой-нибудь информацией о местонахождении автомобиля, просьба звонить по номеру 8-902-47-29-616, Юлия.
Пожалуйста, обратите внимание на машины во дворах, торговых центрах, парковках! Будем благодарны любой информации о месте нахождения машины. Вознаграждение за достоверную информацию гарантируется!
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