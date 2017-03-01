В Перми пропала 11-летняя девочка

Вторые сутки в Перми ищут 11-летнюю Викторию Кузнецову, которая ушла из дома и до сих пор не вернулась. Последний раз пропавшую девочку видели в 27 февраля на остановке "Институт" в микрорайоне Голованово около 9-10 вечера. Виктория могла уехать в сторону Гайвы.



Татьяна Орлова, мать пропавшей Виктории Кузнецовой:



- Есть ещё такая информация, что она уехала к какой-то или с какой-то тётей Машей. Кто это такая - я не знаю. У нас нет никаких тётей Маш.



В момент исчезновения Виктория находилась без головного убора. Была одета в розовую куртку, тёмные кроссовки и черные брюки. Если вам что-либо известно о местонахождении девочки, просьба сообщить об этом по телефону 8-982-461-33-85, 8-908-260-57-34 или "02".