В Перми потерялась 15-летняя девушка

В 18 часов она должна была вернуться, однако домой не пришла. В это же время девушка находилась у бабушки в микрорайоне Парковый, откуда также ушла и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.



Маргарита РЖАННИКОВА, мать пропавшей Светланы:



- Ранее она настолько не пропадала и раньше она выходила на связь. Если я ей звонила, то она брала трубку и говорила: "Я жива и здорова. Или, допустим, я не успеваю приехать в 10 часов домой, я останусь у подруги ночевать. Она отзванивалась. Я слышала её голос, слышала, что у неё хорошее настроение, что ей ничего не угрожает. А в этот раз она не выходит на звонки. А со вчерашнего дня телефон вообще отключен и страничка "Вконтакте" удалена.



Светлане на вид 14-16 лет, худощавого телосложения, волосы тёмного цвета. В момент ухода из дома была одета в серую куртку, чёрную жилетку, синие лосины, чёрные ботинки. При себе девушка имела чёрную сумку. Всем, кому что-либо известно о местонахождении девушки просьба сообщить информацию по телефону +7(922)317-69-16 или "02"