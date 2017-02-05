В Перми ночью сгорел жилой дом
05 Февраля 2017 12:30
Сегодня ночью, 5 февраля, на улице Ладожская в микрорайоне Верхняя Курья произошел сильный пожар.
Около 4 часов утра поступило сообщение о пожаре в многоквартирном одноэтажном деревянном доме на улице Ладожская. К месту происшествия выехали пожарно-спасательные подразделения, сотрудники полиции, медики скорой помощи, работники электрических сетей.
Жильцы многоквартирного дома были эвакуированы, никто не пострадал. Спустя 1,5 часа пожар удалось ликвидировать. Площадь пожара составила 600 кв. м., сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ущерб и причины пожара устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 10 единиц техники и 29 человек личного состава.
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