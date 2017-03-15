В Перми за взятку сотруднику ФСБ судят гражданина Китая
15 Марта 2017 12:59
Гражданина КНР 1973 года рождения обвиняют в попытке дачи взятки сотруднику Управления ФСБ по Пермскому краю.
Своих не бросают! Сегодня утром 15 марта 2017 года в Ленинском районном суде Перми русская речь смешалась с китайской. Начались слушания по делу в отношении гражданина Китайской Народной Республики, который, по версии следствия, пытался дать взятку сотруднику Федеральной службы безопасности для решения вопроса, связанного разрешением на проживание и работы на территории России. Встреча состоялась в январе этого года у гостиницы Урал, где сотруднику ФСБ были переданы деньги в сумме 600 тысяч рублей. Иностранец-взяткодатель был задержан на месте. Сейчас ему предъявлено обвинение по статье 291-ой уголовного кодекса России, через переводчика он с ним согласился. Сейчас гражданину Китая грозит до 12 лет лишения свободы.
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