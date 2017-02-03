В Перми лжегазовик обманывал жителей многоквартирных домов
03 Февраля 2017 15:14
Лжегазовик на скамье подсудимых. В прошлом году пермяк создал фирму и заключил договор с управляющей компанией.
В обязанности подсудимого входило обслуживание внутриквартирных и внутридомовых газовых сетей. Если в квартире обнаруживалась утечка, то он выезжал с бригадой и устранял её. Всё так и было до определённого момента.
Александр КАЗАЧКОВ, помощник прокурора Орджоникидзевского района:
- Поступило обращение по факту того, что произошла утечка в многоквартирном доме и отключение внутридомового газового оборудования. По данному факту была проведена проверка. Были выявлены нарушения непосредственно о том, что ООО "Главком" были выполнены работы, не отвечающие требованиям безопасности здоровья и жизни потребителей.
В ходе проверки следствие установило, что генеральный директор компании подделал документы, чтобы получить свидетельство разрешающее допуск к определённым видам работ, которые оказывают
влияние на безопасность объектов капитального строительства. Но и это ещё не всё.
Денис ПАЛЬЧИКОВ, корреспондент:
- Следствие установило, что все газоопасные работы в домах проводились либо директором единолично, либо с привлечением своего знакомого. Хотя оба не обладали соответствующими знаниями и не проходили специального обучения. При чём в соответствии с действующим законодательством подобные работы необходимо проводить бригадой не менее трёх специалистов.
С учётом всех обстоятельств, в том числе и смягчающих, ранее мужчина не был судим, Орджоникидзевский районный суд назначил предприимчивому "газовику" наказание в виде штрафа в 100 тысяч рублей.
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