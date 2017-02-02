В Перми из Авиационного техникума из-за пожара эвакуировано 700 человек

Утром 2 февраля из здания Авиационного техникума на улице Луначарского было эвакуировано около 700-от человек. Около 10 часов сработала пожарная сигнализация и система оповещения. Причина - возгорание на втором этаже в помещении библиотеки под потолочным перекрытием. На место тут же прибыли экстренные службы, всего в ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники и 47 человек личного состава. Общая площадь горения по предварительным данным составила около 10 квадратных метров. В результате пожара никто не пострадал, в настоящее время устанавливаются причины и причиненный ущерб.