В Перми ищут мужчину, надругавшегося над девушкой

Злоумышленник предпочитает орудовать в Индустриальном и Дзержинском районах города.



Андрей ГОЛУБЕВ, следователь-криминалист СУ СК России по Пермскому краю:



- 20 ноября 2016 года около пяти часов утра неустановленный преступник совершил нападение на женщину, которая возвращалась домой в ночное время. По данному факту возбуждено уголовное дело и ведётся расследование. Следствие предполагает, что жертвами преступника могли стать другие женщины, которые не заявили о совершённых преступлениях.



Следователи просят внимательно посмотреть на фоторобот предполагаемого преступника. На вид мужчине 30 лет, худощавого телосложения, волосы темно-русые, прямые, средней длины, лицо овальное, нос прямой, славянской внешности, рост 170-180 см. Был одет: джинсы, болоньевая куртка (пуховик) с двумя боковыми карманами и капюшоном, на голове вязаная шапка черного цвета, может носить рукавицы коричневого цвета с орнаментом. Если вы располагаете какой-либо информацией о местонахождении этого человека, просьба звонить по телефонам 249-54-55 или 271-85-85. Анонимность и безопасность гарантируется.