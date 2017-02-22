В Перми будут судить водителя, насмерть сбившего ребенка

21 ноября прошлого года у дома по улице Дружбы, 12 водитель автомобиля Volkswagen Tiguan совершил наезд на мальчика 2015 года рождения. Сам 59-летний водитель с места происшествия скрылся. К поискам виновника ДТП подключилась общественность
. Ребенка доставили в больницу, где 14 декабря малыш скончался
.
Водителя удалось задержать спустя 4 дня после ДТП. Уголовное дело расследовали по ч.3 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека"). Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
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