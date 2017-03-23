В Перми осудят 20 иностранцев-наркоторговцев

Они подозреваются в покушении на сбыт и сбыте героина в особо крупном размере. Наркосиндикат состоял из восьми организованных групп, в которые входили граждане нескольких государств ближнего зарубежья. В Прикамье приходили крупные партии героина, здесь фасовались на более мелкие и передавались для реализации.



оперативный сотрудник:



- Реализация героина у них была через доверенных лиц, которые отбывали наказания в исправительных колониях Пермского края и являлись их земляками. Получается, что уже доверенные лица, находясь в колониях, через круг общения, который в колониях находится, подбирали лиц, которые отвечали уже за сбыт героина на конкретных территориях. Они получали партии героина от 100 грамм и занимались его реализацией. Доходы от сбыта поступали по QIWI-кошелькам и банковским картам организаторам всей этой сети.



Наркотики распространялись по территории Перми и городам Пермского края. Уголовное дело состоит из 33-х эпизодов противоправной деятельности фигурантов. Во время обысков по месту жительства обвиняемых и тайников было обнаружено и изъято около 9 килограммов приготовленного для сбыта героина. Один из организаторов сообщества - был осужден ещё летом прошлого года в Соликамске, его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.