В Перми Александра Демидова поместили под домашний арест

Ленинский районный суд Перми вынес соответствующее постановление в отношении Александр Демидов, уроженца Тюмени, который возглавлял прикамское бюджетное учреждение чуть больше года. До этого он был топ-менеджером московской компании, занимающейся дорожным строительством. Судебное заседание прошло в закрытом режиме по ходатайству стороны защиты.
По материалам следствия, чиновник за покровительство коммерческой организации получил ноутбук
стоимостью более 100 тыс. руб. Дело возбуждено по ч. 2 ст. 290 УК РФ (взятка в значительном размере). За такое преступление предусмотрено наказание до 6 лет лишения свободы. Демидову на два месяца, до 20 мая, фактически запрещено пользоваться телефонной связью и интернетом. Личные контакты ограничены встречами с адвокатом.
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