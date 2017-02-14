В Перми 8-летний мальчик получил травмы, катаясь на тюбинге

Несчастный случай в субботу с 8-летним мальчиком произошёл на горке рядом с одной из лыжных баз на Бахаревке. Как нам рассказал заместитель главврача городской станции скорой помощи Игорь Данилов, подобные случаи в зимний период в Перми не единичны.



Даже бывалые спортсмены-экстремалы называют сноутюбинг очень опасным развлечением. А сами «ватрушки» - практически неуправляемыми. В Перми трагедий, подобных подмосковной, в которой в начале февраля погиб ребёнок, ещё не было. Тем не менее, медики призывают катающихся к ответственности и осторожности, а родителей — постараться не оставлять без присмотра своих детей во время зимних забав.