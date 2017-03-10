В Перми 1 миллион пытались получить мошенники за связи с ФСБ

10 марта 2017 года в законную силу вступил приговор жителям Перми Коровке Денису Владиславовичу и Пушкареву Константину Владиславовичу, осужденным за мошенничество в крупном размере.



Указанные лица под предлогом наличия у них связей с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю предлагали руководителю одного из краевых учреждений здравоохранения за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей решить вопрос о прекращении проводимой УФСБ проверки деятельности данной организации.



3 ноября 2016 года Коровка задержан сотрудниками УФСБ с поличным при получении 500 тыс. рублей. 8 ноября следственным отделением УФСБ в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.



27 февраля 2017 года решением Свердловского районного суда Перми Коровка и Пушкарев признаны виновными и приговорены к штрафам в размерах 400 и 390 тысяч рублей соответственно.



В случае наличия информации о попытках вымогательства денежных средств со стороны граждан, представляющихся сотрудниками ФСБ России, или под предлогом передачи им взятки, просим жителей Пермского края обращаться по телефону доверия УФСБ: 2-129-129.