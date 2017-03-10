В Перми 1 миллион пытались получить мошенники за связи с ФСБ
10 Марта 2017 10:58
Мужчины говорили о том, что у них якобы имеются связи в структурах ФСБ и они могут "решить вопрос" о прекращении проверки.
10 марта 2017 года в законную силу вступил приговор жителям Перми Коровке Денису Владиславовичу и Пушкареву Константину Владиславовичу, осужденным за мошенничество в крупном размере.
Указанные лица под предлогом наличия у них связей с сотрудниками УФСБ России по Пермскому краю предлагали руководителю одного из краевых учреждений здравоохранения за денежное вознаграждение в размере 1 млн рублей решить вопрос о прекращении проводимой УФСБ проверки деятельности данной организации.
3 ноября 2016 года Коровка задержан сотрудниками УФСБ с поличным при получении 500 тыс. рублей. 8 ноября следственным отделением УФСБ в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.
27 февраля 2017 года решением Свердловского районного суда Перми Коровка и Пушкарев признаны виновными и приговорены к штрафам в размерах 400 и 390 тысяч рублей соответственно.
В случае наличия информации о попытках вымогательства денежных средств со стороны граждан, представляющихся сотрудниками ФСБ России, или под предлогом передачи им взятки, просим жителей Пермского края обращаться по телефону доверия УФСБ: 2-129-129.
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