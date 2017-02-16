В Пермь придёт потепление на следующей неделе

С субботы, 18 февраля, метеорологи ожидают восстановление зонального переноса воздушных масс. И уже 20 февраля воздух может прогреться до -1 градуса. Наиболее заметное потепление ожидается в южных районах края - вплоть до нуля градусов. Правда продолжительной оттепели аналогичной прошлому году у в регионе не будет.



Кратковременное потепление будет сопровождаться большим количеством осадков в виде снега, заметили в ГИС-центре. За первые три дня следующей недели может выпасть полумесячная норма осадков. Ранней весны все же ждать не стоит, отмечают эксперты. Примечательно, что самая поздняя весна была в 2004 году. Тогда оттепель началась только в конце апреля.