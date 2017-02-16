В Пермь придёт потепление на следующей неделе
16 Февраля 2017 13:04
Синоптики ГИС-центра классического университета обещают существенное потепление уже со следующей недели.
С субботы, 18 февраля, метеорологи ожидают восстановление зонального переноса воздушных масс. И уже 20 февраля воздух может прогреться до -1 градуса. Наиболее заметное потепление ожидается в южных районах края - вплоть до нуля градусов. Правда продолжительной оттепели аналогичной прошлому году у в регионе не будет.
Кратковременное потепление будет сопровождаться большим количеством осадков в виде снега, заметили в ГИС-центре. За первые три дня следующей недели может выпасть полумесячная норма осадков. Ранней весны все же ждать не стоит, отмечают эксперты. Примечательно, что самая поздняя весна была в 2004 году. Тогда оттепель началась только в конце апреля.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
10 Февраля 2017
03 Февраля 2017
07 Декабря 2016
25 Октября 2016
05 Октября 2016
04 Августа 2016
04 Августа 2016
01 Августа 2016
15 Июля 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦