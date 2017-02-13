В массовом ДТП в Пермском крае пострадали 3 человека

Как сообщают сотрудники краевого управления ГИБДД, причиной дорожных происшествий послужила плохая видимость на дороге из-за тумана, который "накрыл" некоторые районы нашего региона на прошлой неделе.



Сергей СУСЛОВ, инспектор Отделения пропаганды Управления ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Механические повреждения получили 10 транспортных средств. По уточнённым данным, в результате ДТП пострадали 3 человека. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения. Если взять ДТП, в которых пострадали люди, в первом случае было столкновение 3 легковых автомобилей, во втором случае - столкновение Газели и большегрузного автомобиля и 3-й случай - столкновение 2 большегрузных автомобилей.



На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, которая призвана установить все обстоятельства происшествий. При этом в ГИБДД в очередной раз напоминают: в условиях недостаточной видимость водителям следует снижать скорость движения, минимум, в 2 раза, чтобы в случае возникновения опасной ситуации была возможность вовремя сманеврировать вплоть до полной остановки транспортного средства.