В Лысьве мужчина убил сожительницу в День святого Валентина

Следователи СУ СК России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) в отношении 24-летнего жителя Лысьвы.



По версии следствия, ранним утром 14 февраля 2017 года обвиняемый находился в одной из квартир Лысьвы вместе со своей знакомой. Они совместно распивали спиртные напитки после чего у них возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Молодой человек нанес множественные удары металлическим гвоздодером по голове 34-летней знакомой. От полученных травм, потерпевшая скончалась на месте происшествия.



Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия.