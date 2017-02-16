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В Лысьве мужчина убил сожительницу в День святого Валентина

16 Февраля 2017 12:31
24-летний житель Лысьвы арестован по подозрению в убийстве своей 34-летней сожительницы.
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В Лысьве мужчина убил сожительницу в День святого Валентина
Следователи СУ СК России возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) в отношении 24-летнего жителя Лысьвы.

По версии следствия, ранним утром 14 февраля 2017 года обвиняемый находился в одной из квартир Лысьвы вместе со своей знакомой. Они совместно распивали спиртные напитки после чего у них возникла ссора на почве личных неприязненных отношений. Молодой человек нанес множественные удары металлическим гвоздодером по голове 34-летней знакомой. От полученных травм, потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу по ходатайству следствия.
Метки: Лысьва
Комментарии (1)
Гость 16.02.2017 13:31:43
как романтично.....
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