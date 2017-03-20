В Березниках мужчина погиб на заброшенном заводе
20 Марта 2017 15:30
На территории заброшенного цеха химического завода "Бератон" 18 марта в субботу погиб мужчина.
Сообщение о гибели человека появилось 18 марта в группе "Скорая помощь Березники" Вконтакте.
"Сегодня был вызов в бывший Бератон. Когда его наконец сравняют с землёй. Люди продолжают гибнуть, а кто-то наживаться. Причём на нашем с вами здоровье. Стоят готовые к вывозу кирпичи выломанные из цехов. Потом из кирпича построят дома и будут продавать, предварительно закрыв сайдингом. Люди купят дом и будут медленно умирать."
Установлено, что мужчина находился на высоте и разрезал трубу после чего упал и разбился.
В следственном управлении СК России по Пермскому краю по данному факту начали проверку.
Завод "Бератон" (бывш. Березниковский химический завод) прекратил свою работу 1 июня 2008 года в связи с банкротством.
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
28 Февраля 2017
17 Февраля 2017
29 Ноября 2016
07 Ноября 2016
02 Ноября 2016
01 Ноября 2016
10 Октября 2016
29 Июля 2016
26 Июля 2016
Modal title
One fine bodyвЂ¦