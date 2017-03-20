В Березниках мужчина погиб на заброшенном заводе

Сообщение о гибели человека появилось 18 марта в группе "Скорая помощь Березники" Вконтакте.



"Сегодня был вызов в бывший Бератон. Когда его наконец сравняют с землёй. Люди продолжают гибнуть, а кто-то наживаться. Причём на нашем с вами здоровье. Стоят готовые к вывозу кирпичи выломанные из цехов. Потом из кирпича построят дома и будут продавать, предварительно закрыв сайдингом. Люди купят дом и будут медленно умирать."



Установлено, что мужчина находился на высоте и разрезал трубу после чего упал и разбился.



В следственном управлении СК России по Пермскому краю по данному факту начали проверку.



Завод "Бератон" (бывш. Березниковский химический завод) прекратил свою работу 1 июня 2008 года в связи с банкротством.



