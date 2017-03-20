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В Березниках мужчина погиб на заброшенном заводе

20 Марта 2017 15:30
На территории заброшенного цеха химического завода "Бератон" 18 марта в субботу погиб мужчина.
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В Березниках мужчина погиб на заброшенном заводе
Сообщение о гибели человека появилось 18 марта в группе "Скорая помощь Березники" Вконтакте. 

"Сегодня был вызов в бывший Бератон. Когда его наконец сравняют с землёй. Люди продолжают гибнуть, а кто-то наживаться. Причём на нашем с вами здоровье. Стоят готовые к вывозу кирпичи выломанные из цехов. Потом из кирпича построят дома и будут продавать, предварительно закрыв сайдингом. Люди купят дом и будут медленно умирать."

Установлено, что мужчина находился на высоте и разрезал трубу после чего упал и разбился.

В следственном управлении СК России по Пермскому краю по данному факту начали проверку.

Завод "Бератон" (бывш. Березниковский химический завод) прекратил свою работу 1 июня 2008 года в связи с банкротством.

Метки: Березники Несчастный случай
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