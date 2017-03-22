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В Александровске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома

22 Марта 2017 13:32
22 марта около 8 часов утра произошло обрушение части кровли жилого двухэтажного шлакоблочного дома.
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В Александровске под тяжестью снега рухнула крыша жилого дома
Сегодня утром, 22 марта, в Прикамье произошло очередное обрушение кровли. На этот раз - в Александровске на Жданова, 20. По предварительным данным - пострадавших нет.

Иван Макаров, заместитель начальника центра - старший оперативный дежурный смены ФКУ ЦУКС ГУ МЧС России по Пермскому краю:

- Жильцы из дома эвакуировались самостоятельно. В этом доме проживало 21 человек, в том числе 6 детей. Сейчас все жильцы размещены у родственников и знакомых. На всякий случай развернута работа пункта временного размещения, находится он в ДК Ленина. Там населению будет обеспечено горячее питание, питьевая вода и вещи первой необходимости. На месте силами управляющей компании проводится обследование несущих конструкций дома.

МЧС называет предварительную версию обрушения части кровли - это несвоевременная очистка снега с крыши. Напомним, в марте аналогичные случаи с жилыми домами произошли в поселках Углеуральский и Скальный, а в Лысьве просела крыша детского сада.
Метки: Александровск Обрушение
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