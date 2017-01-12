Стали известны подробности расстрела лесорубов под Чердынью

На фоне личной неприязни между лесорубами возникла ссора, масла в огонь подлило состояние участников конфликта - сильного алкогольного опьянения. Как итог - сначала убийство, а затем и самоубийство
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Дмитрий ПАУЛЬ, руководитель Чердынского межрайонного следственного отдела СУ СК России по Пермскому краю:
- Лицо, которое совершало покушение на убийство и убийство, взяло незарегистрированное ружьё. Сейчас устанавливаем, как оно попало туда. С собой видимо привёз. Он ранил того, на которого покушение на убийство заведено в область сердца, чуть ниже. Второй, который попытался забрать ружьё и попытался проникнуть в его тепловую избушку - в него выстрелил почти в упор. Там темно было. Он не мог его увидеть. В лоб выстрелил, и смерть мгновенно наступила. А потом он понял, что убил, ему крикнули об этом. Он закрылся и покончил с собой мгновенно.
Впереди у следствия проведение ряда экспертиз: баллистической, медицинской и биологической. Расследование продлится в течение двух-трёх месяцев. Скорее всего, по словам оперативников, дело будет прекращено в связи со смертью исполнителя преступления.