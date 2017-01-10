Стала известна причина смерти воспитательницы из Перми

В ночь на 24 декабря вместе со своими коллегами она отмечала новогодний корпоратив
в пивном баре, спустя некоторое время почувствовала себя плохо и вышла на улицу. Через 3 дня молодая пермячка была найдена мертвой
неподалёку от увеселительного заведения.
Сергей РЕЗВУХИН, заместитель руководителя следственного отдела по Индустриальному району г. Перми СУ СК России по Пермскому краю:
- Она приличную дозу спиртного выпила, поэтому могла и просто сесть, прилечь, уснуть. Всё, что угодно. Переохлаждение первопричиной смерти будет или алкоголь или комбинированно как-то, - это когда уже придёт готовая экспертиза.
Аналогичная ситуация с трагичным концом произошла в самый канун нового года на территории Мотовилихинского района.
Мария ОВЧИННИКОВА, сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:
- 31 декабря в отдел полиции Пермского района поступило сообщение о пропаже без вести 36-летнего жителя села Бершеть. Родственники сообщили, что мужчина уехал в Пермь. Стражи порядка опросили друзей и коллег пропавшего. Было установлено, что в последний раз мужчину видели в Перми в Мотовилихинском районе в ночь на 31 декабря.
Пропавший, как сообщают его близкие, 30 декабря вместе со своими коллегами находился на корпоративе в кафе по улице Крупской. Затем, решив поехать домой, мужчина вызвал такси и вышел на улицу. Однако в подъехавшую машину он так и не сел.
Кирилл ДИЕВ, корреспондент:
- Спустя 5 дней после торжества мужчину нашли мёртвым неподалеку от места празднования, в логу рядом с цирком. И опять же - следов насильственной смерти на теле погибшего сотрудники правоохранительных органов не обнаружили.
В криминальный характер смерти не верят и родственники погибшего: врагов у последнего не было. Зато были проблемы со зрением, что в тот злополучный вечер могло привести к роковой случайности: вполне вероятно, что мужчина не заметил крутой обрыв и травмировался. Как бы то ни было, по мнению специалистов, причина подобных исходов кроется в неправильном подходе к организации корпоративных празднеств.
Наталья ЕМШАНОВА, психолог
- Сейчас люди пытаются избегать близких контактов на работе. Так люди пытаются свою безопасность сохранять, потому что многие опять же опасаются сплетен... Поэтому на корпоративы, как правило, собираются несколько чужие друг другу люди, которым, так сказать, было велено провести вместе время. Люди порой даже ничего не знают о жизни человека, сидящего рядышком. Не знают, сколько у него детей, женился он или развёлся, куда он пойдёт после мероприятия...
По словам Натальи ЕМШАНОВОЙ, сплотить коллектив проведением одноразовых праздников невозможно. Развивать корпоративный дух необходимо системно на протяжении всего года! Однако, насколько дружественной бы ни была атмосфера среди ваших коллег, специалисты на каждом офисном торжестве советуют назначать одного или нескольких ответственных лиц, которые смогут присматривать за сотрудниками до конца праздника. Это позволит избежать многих неприятных последствий бурных застолий.