В Перми дворняга украла сумку с деньгами (видео)
15 Февраля 2017 12:17
В Свердловском районе Перми бездомная собака тайно похитила у женщины сумку с деньгами.
Чтобы набрать воды в автоматическом аппарате женщина поставила сумку с продуктами и деньгами на землю. Правда, самостоятельно справиться с техникой у неё не получилось и ей на помощь пришел прохожий. После ухода мужчины женщина обнаружила, что сумка исчезла. Подумав, что имущество мог похитить мужчина, женщина обратилась с заявлением в полицию. Оперативники изъяли видеозапись с камеры, установленной неподалеку, и выяснили, что мужчина тут ни при чём. Сумку "тайно путём свободного доступа" (именно так в уголовном кодексе описано такое деяние, как кража) похитила собака. Скорее всего, её привлек запах колбасы, которая находилась в сумке. Животное подкралось незаметно и утащило сумку со всем содержимым.
Ни сумку, ни собаку, ни деньги в сумме 2000 рублей найти не удалось. В возбуждении уголовного дела женщине было отказано за отсутствием состава преступления.
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