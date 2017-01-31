С начала года на дорогах Прикамья погибли 47 человек

Основными причинами дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли люди, стали: выезд на полосу встречного движения (28 человек); несоответствие скорости конкретным условиям движения (15 человек). Стоит отметить, что более чем в 70,0% автоаварий с погибшими людьми, сопутствующей причиной ДТП стали недостатки в содержании улично-дорожной сети.



В список самых аварийных автодорог Прикамья вошли такие трассы, как Кукуштан-Чайковский, Полазна-Чусовой, Кунгур-Соликамск, Нытва-Кудымкар, Пермь-Березники, Подъезд к городу Пермь от автодороги М7 Волга.



Большинство ДТП происходит из-за нарушения водителями правил движения. Игнорирование определенных ограничений и нарушение правил нередко приводят к потере контроля над управлением транспортным средством и возникновению трагических ДТП, отметил начальник краевой Госавтоинспекции Олег Чуркин.