Происшествия в новогодние праздники в Перми: 3 человека убиты, 3 сгорели

Что характерно, почти в половине случаев, а именно 27 раз бригаде спасателей приходилось аварийно вскрывать двери. Чаще - у одиноких престарелых людей. Но несколько раз пришлось спасать разгоряченных алкоголем граждан, которые не могли попасть домой. И так каждый год.



Наталья ГОРНОСТАЕВА, оперативный дежурный поисково-спасательного отряда городской службы спасения:



- Всегда по-разному. Не думаю, что народ дисциплинированнее стал. Просто особенность нынче такая. Люди веселятся, праздник все отмечают от всей души, люди теряют ключи. Но без особенностей.



В краевом МЧС также говорят, что первая неделя 17-го - относительно спокойная. Несмотря на морозы в регионе отмечают снижение количества пожаров. Всего в огне уже погибло 3 человека - это в несколько раз меньше, чем за тот же период прошлого года. А вот от чужих рук в Перми пострадало гораздо больше людей. Так, например, в Свердловском районе, жена с мужем, вернувшись на такси домой, не смогла найти свой мобильный телефон, а дальше...



Владимир ЧИСТЯКОВ, зам. начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Перми:



- Спросила мужа: "Ты видел мой сотовый телефон?", он говорит: "Я расплатился им с таксистом". Женщина в состоянии алкогольного опьянения ничего другого не придумала, взяла нож и нанесла телесное повреждение своему мужу за свой сотовый телефон. Потом она нашла его у себя в вещах, но факт имел место быть, муж получил телесные повреждения и был госпитализирован.



Всего в краевой столице было убито 3 человека, 5 причинили тяжкие телесные повреждения, после чего последние скончались. Все преступления раскрыты, подозреваемые задержаны.



Владимир ЧИСТЯКОВ, зам. начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Перми:



- Что характерно - все они бытовые, были совершены после употребления гражданами различных спиртных напитков. Возникали различного рода конфликтные ситуации, при которых были совершены характерные преступления.



А вот в местах массовых гуляний каких-либо тяжких преступлений и правонарушений не зарегистрировано. По данным полиции, в новогоднюю ночь на городской эспланаде гуляло около 40 тысяч человек, а в Рождество храмы посетило свыше 10 тысяч человек.