Полиция Перми задержала подозреваемых в нападении на банкоматы

По данным полиции, установлена причастность подозреваемых к двум фактам противоправных деяний. Одно из нападений на банкомат было совершено весной 2016 года в поселке Ферма Пермского края. Тогда взрыв был такой силы, что в помещении вышибло двери и окна. К счастью, никто не пострадал.





Фото: группа "«Пермь Активная»" в социальной сети "ВКонтакте"

Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. Возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проверяют граждан на причастность к аналогичным преступлениям.