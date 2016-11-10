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Полиция Перми задержала подозреваемых в нападении на банкоматы

06 Января 12:34
Двое жителей Перми 1975 и 1972 годов рождения задержаны по подозрению во взломе банкоматов, сообщает пресс-служба  ГУ МВД России по Пермскому краю.
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По данным полиции, установлена причастность подозреваемых к двум фактам противоправных деяний. Одно из нападений на банкомат было совершено весной 2016 года в поселке Ферма Пермского края. Тогда взрыв был такой силы, что в помещении вышибло двери и окна. К счастью, никто не пострадал.

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Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста. Возбуждены уголовные дела. Сотрудники полиции проверяют граждан на причастность к аналогичным преступлениям.


Фото: группа "«Пермь Активная»" в социальной сети "ВКонтакте"
Метки: Полиция Банкомат Задержание Взрыв
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