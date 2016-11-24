Полиция назвала причину отключения света в нескольких районах Перми

Отключение электричества произошло в жилых домах вечером 27 декабря в нескольких районах Перми. В результате инцидента на подстанции «Егошиха» было зафиксировано отключение силового трансформатора мощностью 40 МВА. На место происшествия незамедлительно выехала бригада Пермских городских электрических сетей, которая оперативно восстановила электроснабжение части города Перми, сообщили в пресс-службе «Пермэнерго».



Позже на место прибыли сотрудники полиции. В ходе осмотра места происшествия был обнаружен фрагмент автомобильного троса стояночного тормоза. По словам стражей порядка, трос мог быть заброшен на территорию подстанции со стороны близлежащих гаражей, что и привело к короткому замыканию. По факту данного происшествия органами полиции проводится проверка.



Энергетики напоминают, что порча или иной вред, наносимый электрооборудованию, не только преследуются по закону, но и смертельно опасны. При приближении или выполнении наброса на токоведущие части энергоустановок возможно возникновение электрической дуги, последствиями которой являются электротравмы, тяжелые увечья, и даже смерть. Виновным в порче или хищении энергооборудования грозит наказание, предусмотренное сразу двумя статьями Уголовного кодекса РФ - 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) и 158 (кража). Срок лишения свободы для подобных лиц может составить до 7 лет.







Фото: группа "МОЙ ГОРОД — ПЕРМЬ" в социальной сети "ВКонтакте".