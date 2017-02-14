Погоня за пьяным водителем в Свердловском районе Перми
14 Февраля 2017 11:28
Почти десять минут продолжалась погоня за лихачом по улицам ночной Перми.
В итоге полицейские задержали молодого человека, который, как показал алкотестер, находится в состоянии алкогольного опьянения. Всего же в минувшие выходные в ходе рейда в Свердловском и Кировском районах краевой столицы было задержано 11 нетрезвых водителей, причем для двоих из них это уже повторное аналогичное правонарушение.
Фаиль КУЧУКБАЕВ, командир роты № 7 полка ДПС ГИБДД УМВД России по Перми:
- По итогам января 2017 года на территории города Перми 3 ДТП по вине водителей в нетрезвом состоянии, в которых 2 человека погибло и 2 получили травмы различной степени тяжести.
Кроме привлечения к ответственности нетрезвых водителей только в ночь с пятницы на субботу сотрудники дорожной полиции составили более 60 протокол за различные нарушения, в том числе, 4 за управление автомобилем без водительских прав.
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