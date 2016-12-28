Плеснувший кислотой в лицо мужчине грабитель задержан в Прикамье
17 Января 18:55
В городе Чайковский Пермского края полиция задержала ранее судимого 32-летнего местного жителя, совершившего разбой.
Ранее судимый житель Чайковского подозревается в нападении на 26-летнего молодого человека. Злоумышленник плеснул парню в лицо уксусной кислотой и под угрозой применения ножа потребовал у него деньги, но потерпевший оказал сопротивление, после чего нападающий скрылся с места преступления. Пострадавший с химическим ожогом был госпитализирован, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Пермскому краю.
Спустя несколько часов после совершения первого преступления этот же мужчина, угрожая водителю ВАЗа насилием, заставил выйти его из машины, а сам сел за руль и уехал. Впоследствии угнанный автомобиль был обнаружен полицейскими брошенным на 4-ом километре автодороги Чайковский-Воткинск.
Сейчас в отношении подозреваемого мужчины возбуждены уголовные дела. Злоумышленник находится под арестом.
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