Пермячку, пропавшую после корпоратива, нашли мертвой

Напомним, торжество проходило в минувшую субботу в пивном баре
по адресу Левченко, 1. Со слов коллег девушки, 28-летняя Анна НАЗУКИНА решила покинуть застолье, потому что той стало плохо.
Кирилл ДИЕВ, корреспондент:
- Судя по всему, на улице самочувствие девушки только ухудшилось, и уйти далеко она не смогла. Её тело обнаружили буквально в 50 метрах от бара. За гаражами. На трупе, который был припорошен снегом, в момент обнаружения была куртка и капюшон.
Тело нашёл один из волонтёров, который входил в поисковый отряд, организованный правоохранителями. Что стало причиной кончины девушки - пока неизвестно. По словам сотрудников полиции, перед смертью пермячки её передвижение по улице зафиксировали камеры наружного наблюдения: выйдя из заведения, Анна пошла по улице Карпинского, а затем - свернула на ул. Бабушкина. Что произошло дальше - неизвестно.
Сергей РЕЗВУХИН, заместитель руководителя следственного отдела по Индустриальному району г. Перми СУ СК России по Пермскому краю:
- На данный момент после осмотра места происшествия и проведения первичных проверочных мероприятий безусловных сведений у следствия о криминальной причине смерти нет. Телесных повреждений при первичном осмотре мы не обнаружили. Эксперт не обнаружил.
В настоящий момент проходит судмедэкспертиза, которая призвана установить точную причину смерти девушки. Напомним, по имеющимся данным, скончавшаяся работала воспитательницей в детском саду и проживала вместе со своим гражданским мужем в Индустриальном районе.