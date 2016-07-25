Пермский гонщик, устроивший дрифт у Белой горы, арестован на 10 суток

"Жигулёвский дрифт на Белую гору" - видео с таким заголовком появилось на видеопортале меньше недели назад. Съемка ролика идёт сразу на три камеры из трёх автомобилей, два из которых непосредственно выполняют экстремальные маневры.

21 декабря полицейские, проанализировав видео, сделали вывод о намеренности действий водителей, которые во время движения создавали непосредственную угрозу окружающим.



Артур ГАЙНАНОВ, начальник пресс-службы ГУ МВД России по Пермскому краю:



- Личность указанных водителей была установлена. Ими оказались 2-е жителей Перми 1994 и 1995 годов рождения. В настоящий момент в отношении указанных водителей транспортных средств составлены административные материалы. Один из них привлечен к административной ответственности в виде ареста сроком на 10 суток.



Кроме того, этот же молодой человек по решению суда лишился права управления транспортными средствами на ближайшие 5 месяцев