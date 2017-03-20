Пермский чиновник получил взятку ноутбуком
20 Марта 2017 17:30
Уголовное дело возбуждено в отношении и.о. руководителя КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края» Александра Демидова.
Сегодня, 20 марта 2017 года, Александра Демидова задержали сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Пермском краю. В отношении Демидова вторым отделом СУ СК России по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 290 Уголовного Кодекса России (получение взятки в значительном размере). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
По версии следствия, Александр Демидов в июне 2016 года через посредника получил от руководителя одной из коммерческих организаций взятку в виде ноутбука стоимостью более 100 тысяч рублей. За это он должен был совершить ряд действий, входящих в круг его должностных полномочий, в том числе подписание актов приёмки выполненных работ, а также покровительство и попустительство по службе.
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