Обыски прошли в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора

В ночь на 10 марта в Перми в здании Западно-Уральского управления Ростехнадзора обыски провели сотрудники ФСБ, - сообщают сразу несколько изданий. По предварительным данным это может быть связано со взятками и следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела, к материалам которого может быть причастна одна из крупных пермских промышленных компаний.



В Управлении ФСБ по Пермскому краю корреспонденту ТК ВЕТТА данную информацию не подтвердили, от каких-либо комментариев отказались.