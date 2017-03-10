Обыски прошли в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора
10 Марта 2017 10:08
Управление ФСБ провело обыски в Западно-Уральском управлении Ростехнадзора.
В ночь на 10 марта в Перми в здании Западно-Уральского управления Ростехнадзора обыски провели сотрудники ФСБ, - сообщают сразу несколько изданий. По предварительным данным это может быть связано со взятками и следственные действия проводятся в рамках возбужденного уголовного дела, к материалам которого может быть причастна одна из крупных пермских промышленных компаний.
В Управлении ФСБ по Пермскому краю корреспонденту ТК ВЕТТА данную информацию не подтвердили, от каких-либо комментариев отказались.
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