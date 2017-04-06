Названа причина ДТП на Чусовском мосту, в котором погибли два человека (видео)
06 Апреля 2017 14:14
Сегодня, 6 апреля, около 7 часов утра на автодороге Пермь - Березники произошло массовое ДТП с участием пяти автомобилей, в котором два человека погибли
Со стороны Березников в направлении Перми двигался автомобиль «Тойота Камри», под управлением 31-летнего жителя Добрянского района. На 26 км трассы он, по предварительным данным, при совершении обгона, в нарушении дорожной разметки «сплошная линия» выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с колонной автомобилей. Водитель иномарки допустил касательное столкновение с автомобилем ГАЗ-3302, после которого произошло столкновение с автомобилем «Мерседес-Бенц Спринтер». После удара автомобиль «Тойота Камри» отбросило на автомобиль «Фольксваген Поло» и уже после этого произошло столкновение с автомобилем ГАЗ-3309, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
В результате страшной аварии погибли водитель «Тойоты Камри» и его пассажир. Еще один человек, который ехал в «Тойоте» с многочисленными травмами был госпитализирован. Водитель «Мерседеса» - молодой человек 1995 года рождения и его пассажир 1965 года рождения получили ушибы. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.
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