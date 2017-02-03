Наркоторговец из Нижнего Новгорода получил в Перми срок
03 Февраля 2017 11:32
Более 3000-х тысяч одноразовых доз изъяли полицейские у наркоторговца из Нижегородской области.
Арендодатель скорее всего и предположить не мог, что в его квартиру когда-нибудь нагрянет ОМОН. 24-х летний молодой человек приехал в Пермь из Нижнего Новгорода в апреле прошлого года, нигде не работал, но при этом обеспечивал себе безбедное существование. Он продавал наркотики через Интернет.
ЗАДЕРЖАННЫЙ:
- Брал весы, брал "вес", раскладывал по пакетам, клал в разных частях города.
В ходе обыска оперативники нашли у задержанного 280 тысяч наличными и 370 граммов синтетического наркотика - это около 3-х тысяч одноразовых доз. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Суд приговорил его к 9 годам лишения свободы и штрафу - 300 тысяч рублей. Изъятые при обыске средства обращены в пользу государства.
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