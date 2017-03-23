Молодой человек на "Лексусе" насмерть сбил пожилую женщину в Перми (видео)

По предварительным данным, которые сообщили сотрудники ГИБДД, пожилая женщина 23 марта около 11 часов утра переходила улицу Уральская в неустановленном месте. В это время со стороны улицы Крупской по улице Уральской двигался автомобиль Lexus под управлением молодого человека, который допустил наезд на пожилую женщину в районе дома № 113.



По всей видимости женщина ударилась головой о лобовое стекло автомобиля и получила травмы несовместимые с жизнью, рассказал сотрудник ГИБДД. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства смертельного ДТП.