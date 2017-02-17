Киллеры задушили мужчину и закопали тело на свалке в Перми

Следователи СК России по Пермскому краю установили, что в октябре 2015 года женщина предложила своему знакомому убить её супруга за деньги. Последний согласился и рассказал о намерении своему несовершеннолетнему другу, который так же заявил о своей готовности принять участие в совершении преступления.



Вечером 21 октября 2015 года недалеко от деревни Броды обвиняемые задушили мужчину металлическим тросом. С целью скрыть следы преступления они закопали свою жертву на полигоне бытовых отходов в Мотовихилинском районе Перми.



Тело мужчины обнаружили лишь 28 апреля 2016 года. Установить его личность удалось благодаря проведению дактилоскопической экспертизы. Позже криминалисты установили, что причиной смерти потерпевшего стало удушение.



Следователям удалось собрать достаточно доказательств, которые подтвердили заказной характер убийства. На допросе жена убитого подтвердила свою причастность к совершению преступления. С ней заключено досудебное соглашение о сотрудничестве и уголовное дело в отношении неё выделено в отдельное производство.



В отношении 46-летнего и 19-летнего обвиняемых в зависимости от роли каждого возбуждены уголовные дела по п.п. «ж,з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, по найму) и ч. 4 ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в преступную группу и в совершение особо тяжкого преступления).