Как снег на голову: последствия непогоды в Перми

Дерево, упавшее на автомобили на Курчатова, 6, раскуроченный стеклопакет на лоджии одной из многоэтажек в Индустриальном районе и опрокинувшийся остановочный комплекс на шоссе Космонавтов.



К счастью, сообщений о пострадавших из-за шквалистого ветра не зарегистрировано. По прогнозам сегодня возможен порывистый ветер, не такой сильный как вчера, но всё-таки ощутимый.