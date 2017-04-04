Как снег на голову: последствия непогоды в Перми
04 Апреля 2017 17:51
Пермяки публикуют в социальных сетях фотографии последствий вчерашнего разгула стихии.
Дерево, упавшее на автомобили на Курчатова, 6, раскуроченный стеклопакет на лоджии одной из многоэтажек в Индустриальном районе и опрокинувшийся остановочный комплекс на шоссе Космонавтов.
К счастью, сообщений о пострадавших из-за шквалистого ветра не зарегистрировано. По прогнозам сегодня возможен порывистый ветер, не такой сильный как вчера, но всё-таки ощутимый.
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