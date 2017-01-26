Иностранец получил 10 лет колонии за сбыт героина в Перми

При задержании осенью прошлого года у 23-х летнего задержанного было изъято около 100 граммов героина, а это порядка 1000 разовых доз. Выяснилось, что молодой человек прибыл в краевую столицу около 4-х лет назад, нигде не работал, по версии следствия на жизнь зарабатывал именно преступным путём. Иностранец приговор суда обжаловать не стал. Кроме наказания в виде лишения свободы суд назначил ему штраф - 100 тысяч рублей.