(342) 265 98 84
info@vetta.tv
16+
Личный кабинет

Иностранец получил 10 лет колонии за сбыт героина в Перми

27 Января 12:22
10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима - таков приговор Дзержинского районного суда иностранному гражданину, который в Перми пытался сбыть наркотические средства в крупном размере.
43
При задержании осенью прошлого года у 23-х летнего задержанного было изъято около 100 граммов героина, а это порядка 1000 разовых доз. Выяснилось, что молодой человек прибыл в краевую столицу около 4-х лет назад, нигде не работал, по версии следствия на жизнь зарабатывал именно преступным путём. Иностранец приговор суда обжаловать не стал. Кроме наказания в виде лишения свободы суд назначил ему штраф - 100 тысяч рублей.
Метки: Полиция суд Наркотики
Комментарии (0)
Текст сообщения*
Защита от автоматических сообщений
 
ПОХОЖИЕ НОВОСТИ
ПОГОДА ПЕРМЬ
27 Января