Два человека погибли с начала зимы на водоемах в Прикамье
06 Апреля 2017 18:38
Погода, а вовсе не возросшая ответственность стала главной причиной снижения количества ЧП на водных объектах минувшей зимой. Так считают в краевом МЧС.
С этого года за нарушение правил оборота персональных данных будут наказывать строже. Размеры административных штрафов за нарушение правил сбора, обработки и хранения информации как для должностных, так и для юридических лиц увеличиться в несколько раз. Максимальное наказание в 75 тысяч рублей ждёт за обработку таких персональных данных без согласия лица, а также сбор информации за пределами согласия.
Толстый слой льда на прикамских реках появился благодаря сильным морозам. В некоторых северных районах на лёд рыбакам разрешено выходить до сих пор. Если в прошлом сезоне было зарегистрировано 11 происшествий на льду, то в этом - 7. Погибло 2 человека, под воду ушло 4 автомобиля, один - целиком, ещё три - частично.
Андрей ГОНИЧЕНКО, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю:
- В ноябре были случаи провала под лед. Тонули люди. Но это было в 16 году, а в 17 году таких случаев не было. Проваливались только машины в Ильинском районе на реке Обва машина провалилась с 3-мя рыбаками, но им удалось выскочить самостоятельно и потом уже вместо рыбалки они занимались спасением своей машины.
На сегодня в крае действуют только 6 ледовых переправ, но уже в ближайшие дни они все будут закрыты. С 7 апреля прекращает работать переправа Оханск - Юго-Камский.
Андрей ГОНИЧЕНКО, начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС России по Пермскому краю:
- Три года назад на закрытой Оханской переправе семья муж с женой решили встретить прилетающих родственников в Савино нашем и поехали не в объезд, а по бывшей переправе. Объехали съезд, выехали на трассу и провалились. Их искали очень долго. Двое детей остались без родителей. И такие примеры повторять не стоит. Лучше потерять немного по времени, проехать по дорогам и мостам, а не экспериментировать с непрочным весенним льдом.
Спасатели говорят, что сейчас на лёд опасно не только выезжать, но и просто выходить. Тем более, что за это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. На граждан - до 2-х тысяч, на организации - до 10-ти тысяч рублей.
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