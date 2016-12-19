Число погибших детей в ДТП выросло в 2016 году на 20%

Вместе с этим уменьшалось и количество погибших детей на дорогах. Правда, лишь до прошлого года. За 11 месяцев 2016-го в Прикамье в результате ДТП погибло детей уже на 20% больше, чем за весь прошлый год. Причины, как всегда одни и те же: невнимательность и беспечность.
Альберт САФИН, старший врач бригады группы анестезиологии-реанимации центра медицины катастроф Пермского края:
- Водители, как наиболее опытные участники дорожного движения, должны учитывать поведенческие реакции детей. Ребенок перебегает дорогу, как правило, он не переходит. Нужно учитывать водителям, что если появился ребенок на дороге, то надо быть более внимательным. Кроме того, ребенок не оглядывается по сторонам, думает о чем-то своём и он не может оценить расстояние.
Кроме того, некоторые родители до сих пор пренебрегают безопасностью детей: не используют детские кресла и специальные удерживающие устройства, не пристегиваются сами и тем самым подают дурной пример подрастающему поколению. Ориентируясь на цифры той же сухой статистики можно сказать, что число летальных исходов значительно меньше там, где о правилах и безопасности не забывают. Подробнее об этом расскажем уже на следующей неделе в очередной выпуске программы "Знать, чтобы жить"
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